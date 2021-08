Zeugenaufruf - Aufgetauchte Zwei-Meter-Skulptur gibt Polizei Rätsel auf

An der Gotthardstrasse 87 in Andermatt passierte der Diebstahl zwischen dem 16. und 18. August.

Eine Skulptur, die in Andermatt UR gestohlen wurde, tauchte in Büren NW wieder auf.

In Büren NW ist eine Skulptur wieder aufgetaucht, die vergangene Woche in Andermatt UR entwendet worden war, wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte. Das Kunstwerk, das vor einer Galerie von einem Sockel geschraubt worden war, haben Privatpersonen bereits am späten Donnerstagabend im Bereich um die Kirche in Büren wiederentdeckt. Sie meldeten den Fund daraufhin bei der Kantonspolizei Nidwalden. Diese konnte die zwei Meter grosse Skulptur unbeschädigt sicherstellen. Das Kunstwerk aus Acrylglas wurde inzwischen der Kapo Uri übergeben.