Unihockey-WM: Aufholjagd nicht belohnt – Unihockey-Nati verpasst die Bronze-Medaille knapp

Der entscheidende Unterschied war am Sonntag die Chancenverwertung. Vor allem im ersten Drittel machten die Finnen ihrem Ruf als kühles Volk alle Ehren und verwerteten ihre Chancen eiskalt. Die Finnen überliessen den Schweizern grösstenteils den Ball, zogen sich in die eigene Hälfte zurück und wurden dann mit blitzschnellen Gegenangriffen gefährlich.

In der sechsten Minute konnte Zaugg einen finnischen Gegenstoss nur mit einem Foul stoppen und so konnte Kainulainen zum Penalty antreten. Der Finne blieb cool und liess Eder im Schweizer Tor keine Chance. Gegen Ende des ersten Drittels brach ein Doppelschlag der Finnen der Nati das Genick, innerhalb von 66 Sekunden erhöhten die Skandinavier auf 3:0. Mit dieser Drei-Tore-Hypothek ging es für die Hausherren in die Kabine. Niemand im Stadion glaubte wirklich mehr an die erste Schweizer Bronzemedaille seit 2018.