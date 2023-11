Aufklärung: Schüler wissen zu wenig über Sex – jetzt reagiert die Politik

Sie glauben, Bescheid zu wissen – doch der Test zeigt was anderes

Jugendliche in Basel-Stadt gehen davon aus, dass sie über Sexualaufklärung gut Bescheid wissen. Eine Befragung zeigt aber grosse Wissenslücken. Über die Impfung gegen Humane Papillomviren (HPV) wusste der Grossteil der Jugendlichen nicht Bescheid. Nicht mal die Hälfte, nur 42,9 Prozent aller Schülerinnen und Schüler, hatte Kenntnis davon, dass es eine Impfung gegen HPV gibt. Bei HIV/Aids kommt die Umfrage zu einem ähnlichen Ergebnis: Nur die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler wusste, dass man gegen diese Krankheit nicht impfen kann. Ein Viertel glaube, es gebe eine Impfung, ein Viertel wusste gar nichts dazu. Mehr als jeder Zehnte gab an, in der Schule gar nie Sexualkundeunterricht gehabt zu haben. Die Jugendlichen gaben dann auch an, gern mehr über Geschlechtskrankheiten zu erfahren.