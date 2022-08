Krim-Explosionen : Aufnahmen sollen zerstörte russische Kampfjets auf Militärbasis zeigen

Hinter den gewaltigen Explosionen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sollen ukrainische Spezialeinheiten stecken, das berichtet ein anonymer ukrainischer Beamter der « Washington Post ». Der ukrainische Twitter-Account Ukrmilitary Pages hat derweil Aufnahmen veröffentlicht, die zerstörte russische Kampfjets auf der russischen Militärbasis zeigen sollen. In dem kurzen Video sei demnach ein komplett ausgebranntes Su-24-Flugzeug zu sehen, rechts davon sehe man die Überreste eines weiteren Flugzeugs, vermutlich einer Su-30SM oder Su-33. Die Aufnahmen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Auch die « New York Times » berichtet, dass ein ukrainischer Angriff für die Explosionen auf dem Luftwaffenstützpunkt verantwortlich sein soll. Die Zeitung berichtet dies unter Berufung auf eine hochrangige Quelle aus den Reihen des ukrainischen Militärs.

Russland bestreitet, dass Jets beschädigt wurden

Die ukrainische Luftwaffe gab offiziell an, dass bei den Explosionen neun russische Kampfflugzeuge zerstört worden seien. Unterdessen hielten die Spekulationen an, ob es sich bei dem Geschehen auf dem Luftwaffenstützpunkt Saky um die Folgen eines ukrainischen Angriffs handeln könnte. Sollte dies der Fall sein, wäre es die erste grosse Attacke auf eine russische Militäreinrichtung auf der von Russland im Jahr 2014 annektierten Krim. Dies würde eine signifikante Eskalation bedeuten. Russland bestritt, dass Luftfahrzeuge bei den Detonationen am Dienstag beschädigt wurden oder dass es sich um eine Attacke gehandelt haben könnte.

Die ukrainische Seite hatte die Explosionen nicht für sich beansprucht, sich jedoch über die russische Erklärung lustig gemacht, dass Munition auf dem Luftwaffenstützpunkt Feuer gefangen habe und explodiert sei. In seiner abendlichen Videoansprache versprach der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zudem die Rückeroberung der Krim: «Dieser russische Krieg gegen die Ukraine und gegen das gesamte freie Europa hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden – mit ihrer Befreiung.»



Am Mittwoch versuchten russische Behörden, die Detonationen herunterzuspielen. Sie erklärten, kein Hotel und kein Strand auf der Halbinsel, die ein beliebtes Reiseziel für russische Touristinnen und Touristen sei, seien betroffen gewesen. Infolge der Explosionen, bei denen eine Person getötet wurde und 14 Menschen Verletzungen erlitten, waren Touristinnen und Touristen in Panik von der nahe gelegenen Küste geflüchtet. In einigen Wohnhäusern zerbarsten Fenster.