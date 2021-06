Aufräumen nach Mega-Party – Schottland–Fans «fötzeln» in London vor Duell gegen England

Duell gegen England : Aufräumen nach Mega-Party – Schottland–Fans «fötzeln» in London

Vor dem EM-Spiel gegen den Erzrivalen England haben rund 40’000 schottische Fans in London eine Party gefeiert. Danach wurde zuerst aufgeräumt – und dann weitergefeiert.

Um die 40’000 schottische Anhänger feierten in London.

Schottische Fans sammeln vor dem Spiel den Abfall in der Irving Street auf.

Rund 40’000 schottische Fans feierten am Freitag in London.

Bis zu 40’000 schottische Fans feierten vor dem Prestige-Duell gegen Nachbar England (0:0) in London eine riesige Party. Dabei wurden die Anhänger Bravehearts vor dem Spiel von der englischen Regierung gebeten, aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause zu bleiben. Gebracht hat das nur wenig.

So mutierte die Londoner Innenstadt im Vorfeld der Partie zur Party-Meile, in der sich die schottischen Fans gewohnt mit zahlreich Flüssigbrot versorgten. Nur ein Bruchteil der 40’000 Schottinnen und Schotten war dabei mit einem Ticket für das Spiel im Wembley ausgerüstet, der Rest verfolgte die Nullnummer in einem der zahlreichen Pubs.