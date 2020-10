… seinen Sohn und dessen offenbar zwielichtige Geschäfte in der Ukraine vor der ukrainischen Justiz beschützt.

Die Zeitung veröffentlichte Mails, die den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden belasten. Der Vorwurf: Dieser habe in seiner Zeit als US-Vizepräsident …

In dem Fall hätte sich die Zeitung für eine sogenannte Hack-and-Leak-Operation einspannen lassen.

Die «New York Post» hat am Mittwoch unter Berufung auf ihr zugespielte E-Mails den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden unter Beschuss genommen. Dabei wärmt das konservative Boulevardblatt eine eigentlich alte Geschichte auf: Joe Biden sei 2015 als US-Vizepräsident gegen den ukrainischen Generalstaatsanwalt vorgegangen, als dieser wegen Korruption gegen eine ukrainische Firma ermittelt hatte, in deren Vorsitz Bidens Sohn Hunter sass (siehe Box).

Joe Biden beteuert seit je, er habe mit seinem Sohn nie über dessen Auslandsgeschäfte gesprochen. Nun sollen die Mails der «New York Post» das Gegenteil beweisen. Darin bedankt sich ein hoher Mitarbeiter der besagten ukrainischen Firma bei Hunter für das Treffen mit dessen Vater Joe. Das beweise, so die «Post», dass Biden gelogen habe, als er bestritt, mit den Geschäften seines Sohnes zu tun gehabt zu haben.

Echt oder ein «Hack and Leak»?

Ob die präsentierten Mails aber auch wirklich echt sind, bezweifeln Experten. Sie verweisen auf «die zweifelhafte Quelle der Dokumente und Ungereimtheiten in den Bilddateien, auf denen die angeblichen Biden-Mails zu sehen waren», wie Spiegel.de schreibt. Es sei so auch gut möglich, dass die US-Boulevardzeitung sich für eine «Hack and Leak»-Operation habe einspannen lassen.