St. Galler Regierungsrat präzisiert Aussage zu Demos

Der St. Galler Regierungsrat Fredy Fässler hat in einem Interview gesagt, er finde es «hocherfreulich», dass die Leute wieder demonstrieren. Nach Kritik erklärt sich der St. Galler Polizeidirektor.

Am Wochenende kam es in mehreren Schweizer Städten zu «Black Lives Matter»-Demonstrationen.

Am vergangenen Wochenende kam es in mehreren Schweizer Städten zu teils grösseren «Black Lives Matter»-Demonstrationen. Die Leute gingen auf die Strasse, um gegen Rassismus zu demonstrieren. An die Regeln hielten sich nicht alle, denn teilweise waren deutlich mehr als die erlaubten 300 Personen zusammen. Auch in St. Gallen versammelten sich Hunderte Personen. Fredy Fässler, St. Galler Polizeidirektor, nahm im «Tages-Anzeiger» Stellung zu den Demonstrationen. Der SP-Politiker sagte unter anderem, es sei ein Aufruf, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen.