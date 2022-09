Buckingham Palace : «Aufrichtiges Beileid im Namen des Schweizer Volkes» – das schrieb Cassis ins Kondolenzbuch

Bundesrat Ignazio Cassis ist in London, um am Montag an der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. teilzunehmen. Am Vorabend traf er König Charles III. und trug sich ins Kondolenzbuch ein.