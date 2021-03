Gespräch zum Tag des Zuhörens : «Aufrichtiges Interesse kann Menschen aus der Verzweiflung helfen»

20 Minuten Radio hat mit Sabine Basler, Geschäftsführerin der Dargebotenen Hand, über Einsamkeit gesprochen. Die Expertin erklärt, warum Zuhören so essentiell ist.

Darum gehts Einsamkeitsgefühle haben während dem zweiten Corona-Shutdown in der Schweiz merklich zugenommen.

Die Dargebotene Hand (143.ch) ruft jedes Jahr am 14. März den Tag des Zuhörens aus. Das Datum entspricht der Telefonnummer.

20 Minuten Radio-Moderatorin Andrea hat bei Sabine Basler, Geschäftsführerin der Dargebotenen Hand, nachgefragt, wie sich Einsamkeit äussert und was wir dagegen tun können.

Nach wenigen Wochen im zweiten Schweizer Corona-Shutdown häuften sich Berichte, dass Menschen aus Mangel an sozialen Kontakten vermehrt zum Coiffeur gingen , um Einsamkeitsgefühle zu bekämpfen. « Das hat mich sehr traurig gemacht » , erinnert sich 20 - Minuten - Radio-Moderatorin Andrea. Vor allem, da offensichtlich auch vermehrt junge Menschen unter sozialer Isolation litten.

Dass Einsamkeit bei Weitem nicht nur alte Menschen betrifft, bestätigt Sabine Basler, Geschäftsführerin der Dargebotenen Hand: « Wir hören von jungen Menschen , die sich einsam fühlen, a ber auch von Menschen in Beziehungen » , meint die Expertin im Gespräch mit Andrea.

90+ Gespräche pro Tag drehen sich um Einsamkeit

Während de s zweiten Schweizer Corona-Shutdown s hätten die Anrufe zum Thema klar zugenommen. « Wir sehen eine Zunahme von etwa 7.5%, was gut 90 Gesprächen pro Tag entspricht, in denen Einsamkeit Thema ist ; dazu schwingt es in vielen anderen Gesprächen zwischen den Zeilen mit» , so Basler.

Solche Gespräche würden oft damit beginnen, dass Personen sagten, es ginge ihnen nicht gut. « Danach fangen sie an zu erzählen und man spürt oft, dass niemand anders da ist, der zuhört » , meint Basler. Das betreffe durchaus auch Menschen , die nicht allein lebten , die von aussen betrachtet gut vernetzt seien.

Auch positive Erlebnisse können Einsamkeitsgefühle auslösen

« Einsamkeit hat damit zu tun, sich verstanden zu fühlen, als Person gesehen und gehört zu werden » , so die Expertin. « Wir wollen unsere Sorgen, unsere Leiden, aber auch unsere Freuden teilen. » Sprich, wenn einem niemand mit offenem Ohr zuhört, können so gar positive Momente Einsamkeitsgefühle auslösen – also wenn man in guter Gesellschaft ist .

Die zunehmende Einsamkeit in der Gesellschaft sieht Basler jedoch nicht per se in Corona begründet. « Ich fürchte, dass Einsamkeit künftig auch wegen der Digitalisierung zunehmen wird. Früher konnte man etwa in einem Laden noch mit Kassiererinnen und Kassierern oder mit jemandem vom Kundendienst per Telefon sprechen , heute passieren Transaktionen wie diese vermehrt ausschliesslich übers Handy oder Computer-Screens. » Zwischenmenschliche Interaktion im Alltag schwinde.

«Zuhören kann wie Balsam wirken und Menschen aus der Verzweiflung helfen»

«Richtiges Zuhören bedingt Präsenz, respektvolle Aufmerksamkeit, und ein echtes Interesse am Gegenüber», erklärt Basler. Wichtig sei auch der Verzicht auf Ratschläge. «Wer verzweifelt ist, möchte in der Regel nicht noch schlaue Sprüche und ‹Du solltest halt…› hören oder mit Erfahrungen und Lösungsvorschlägen der Zuhörerin oder des Zuhörers ‹beschenkt› werden.»

Jeder Mensch sei einzigartig und jedes Leiden verschieden. «Es ist entscheidend, dieses Individuelle jedes Menschen zu sehen, und auf dessen Bedürfnisse einzugehen», rät die Expertin. Zuhören sei eine Kompetenz, die in vielen Fällen wie Balsam wirke, Hoffnung vermittle und zu Schritten aus der Verzweiflung ermutige.

Dieser Artikel basiert auf einem Interview mit Sabine Basler, das erstmals am 18. Februar in der «Morning Show» bei 20 Minuten Radio ausgestrahlt wurde. Zum Tag des Zuhörens wurde dieses verschriftlicht und ergänzt.