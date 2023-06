Nuklearwaffen: Gefahr eines Atomschlags nimmt zu

Der weitaus grösste Teil der atomaren Gefechtsköpfe befindet sich nach wie vor im Besitz der USA und Russlands. Derweil möchte China so rasch wie möglich aufholen.

Aufgrund der politischen Spannungen scheint die Gefahr eines Atomkriegs so gross wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Die Atommächte haben in den letzten Jahren massiv in die nukleare Aufrüstung investiert.

Im Jahr 2022 haben die neun Länder, welche über Atomwaffen verfügen, beinahe 83 Milliarden Dollar in die nukleare Aufrüstung investiert, wie die jüngsten Zahlen der internationalen Kampagne gegen Atomwaffen (Ican) und des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri zeigen. Im Vergleich zum Jahr 2021 stiegen die Ausgaben 2022 um drei Prozent. Grossbritannien gab elf Prozent mehr aus, Indien gar fast 22 Prozent, wie SRF berichtet.

Der weitaus grösste Teil der atomaren Gefechtsköpfe befindet sich nach wie vor im Besitz der USA und Russlands. Derweil ist es das erklärte Ziel Chinas, schon bald mit den beiden Spitzenreitern gleichzuziehen. Im vergangenen Jahr erhöhte das Land seinen Lagerbestand von 350 auf 410 Sprengköpfe, wie Sipri am Montag mitteilte. Während die USA die Anzahl ihrer Nuklearwaffen zwar nicht erhöhen, so investieren sie doch viele Milliarden in atomare Gefechtsköpfe, die sehr schnell einsatzbereit und immer moderner sind.