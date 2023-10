Sophie Passmann «Pick me Girl»: Bist du ein «Pick me Girl»?

«Pick me Girls» sind Frauen, die anders sein wollen als andere Frauen. Sie möchten cool wirken und den Männern gefallen. Erkennst du dich in einem «Pick me Girl» wieder? Dann melde dich bei uns.

AUFRUF : Anders als alle anderen – bist du ein «Pick me Girl»?

1 / 1 Kennst du den Begriff «Pick me Girls»? Bist du selbst manchmal ein «Pick me Girl»? Oder hast du Erfahrungen gemacht mit solchen Frauen? Dann erzähle uns davon. Pexels

«Pick me Girls» – ein Begriff, der vor allem auf Instagram, Tiktok und Twitter kursiert. Dieser Begriff wird verwendet, um Frauen zu beschreiben, die versuchen, sich von anderen Frauen abzugrenzen, indem sie betonen, wie anders und besonders sie im Vergleich zu anderen Frauen sind. Das «Pick Me Girl» betont also, wie sie die Erwartungen und Standards einer Gesellschaft erfüllt und sich darin von anderen Frauen abhebt.

Die deutsche Schriftstellerin Sophie Passmann hat ein Buch über das Phänomen «Pick me Girls» geschrieben. Laut Passmann möchten «Pick me Girls» alles ablehnen, was andere Frauen klischeehaft mögen. Sie wollen auf keinen Fall als zickig oder kompliziert wahrgenommen werden, vielmehr möchten sie cool und locker wirken.

Hast du auch schon Situationen erlebt, bei denen du dich von anderen Frauen distanziert hast, um selber besser anzukommen? Bist du selbst manchmal ein «Pick me Girl» oder kennst du andere «Pick me Girls»? Wie erlebst du «Pick me Girls» als Mann? Schreib uns. Deine Angaben werden anonym behandelt.