Aufruf: Bist du plötzlich die Chefin deiner Arbeitskollegen? 

Vielleicht kennst du diese Situation auch: Du arbeitest in einer Firma und freundest dich mit einigen Arbeitskollegen und -kolleginnen richtig gut an. Doch dann zahlt sich dein Einsatz fürs Unternehmen aus und du wirst befördert. Als Vorgesetzter oder Vorgesetzte kannst du mit deinen Arbeitskollegen und -kolleginnen nicht mehr über alles sprechen, beispielsweise wenn eine Fusion oder eine Reorganisation ansteht. Auch die Arbeitskolleginnen und -kollegen sprechen nicht mehr über alles mit dir. So erfährst du nicht mehr, wer mit wem am Firmenfest geflirtet hat, oder wirst nicht mehr für die Kaffeepause gefragt. Oder es ist gerade umgekehrt und einer deiner Arbeitskollegen oder -kolleginnen wurde befördert und wird plötzlich zu deinem Chef oder deiner Chefin? Wie gehst du mit dieser Situation um? Erzähle uns davon!