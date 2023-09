Aufruf : Bleibst du am liebsten zu Hause? 

Ein Buch lesen, sich einen Film ansehen oder gemütlich ein Tasse Tee trinken – auf Social Media kursieren Videos von Personen, die ihren Abend am liebsten zu Hause verbringen, statt in eine Bar oder einen Club zu gehen. «Nein, ich will nicht brunchen gehen und 150 Dollar für Waffeln ausgeben», sagt eine Userin in einem Tiktok-Video dazu. «Ich bin gern zu Hause und will mich deswegen nicht schlecht fühlen müssen.» In den Kommentaren schildern etliche Männer und Frauen ähnliche Erfahrungen. «Kochen, Playstation und Netflix, ich liebe mein Zuhause», schreibt eine Userin.