Erzähl uns deinen seltsamsten «Ick» beim Daten!

Daten ist dank dem Internet heute so einfach möglich wie noch nie. Doch nur wegen der Verfügbarkeit heisst es noch lange nicht, dass es unkomplizierter wurde. Im Gegenteil. Manchmal reichen Kleinigkeiten, die anderen gar nicht auffallen, damit man das Interesse an seinem Date verliert. Dieser Moment beschreibt das Wort «Ick». Auf Social Media gibt es Tausende Beiträge, in denen Menschen erzählen, was ihnen den «Ick» gegeben hat. Oftmals sind es absolute Kleinigkeiten, die anderen Personen gar nicht auffallen oder nichts ausmachen.