Aufruf: Haben deine Kinder kein eigenes Handy?

Ob am Strand, im Restaurant oder auf dem Spielplatz: Kinder, die ihre Freizeit am Handy verbringen, polarisieren. In der Schweiz besitzen rund zwanzig Prozent der Sechsjährigen ein eigenes Handy. Bei den Zwölfjährigen sind es knapp 80 Prozent.