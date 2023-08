Aufruf: Hast du wegen einer Trennung deinen Freundeskreis verloren?

Nicht selten werden in einer Partnerschaft die Freundeskreise vermischt, sodass man plötzlich mit den Kollegen des Partners befreundet ist oder mit den Freundinnen der Partnerin vermehrt Kontakt hat. So weit, so normal. Doch was passiert eigentlich nach einer Trennung? Verliert man diese neu gewonnenen Freunde und Freundinnen dann oder bleibt der Kontakt bestehen?