Aufruf: Hast oder hattest du eine Affäre am Arbeitsplatz?

Etwa acht Stunden am Tag, vierzig Stunden in der Woche und circa 240 Stunden im Monat: Ungefähr so viel Zeit verbringen wir mit Arbeiten – und in den meisten Fällen auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da ist es nicht selten, dass man sich in jemanden verguckt oder sich auf ein Abenteuer einlässt.