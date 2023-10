Aufruf: Lebst du in einer speziellen Wohnform? 

Die Mieten sind stark rauf. Viele Menschen in der Schweiz gründen darum nun Haushalte mit drei oder mehr Personen, wie eine neue Studie zeigt. Am meisten neue grosse Haushalte gebe es in Agglo-Gemeinden. In den Städten sei die WG-Dichte dagegen schon lange hoch, auch wegen des besonders knappen Wohnraums.