Aufruf: Toxic Positivity – zwingst du dich zum Glücklichsein? 

Good vibes only! Stay positive! Solche Sprüche sollen unsere Stimmung heben, doch Optimismus um jeden Preis kann mehr schaden als nützen. Wer sich in schwierigen Lebenssituationen zwingt, glücklich zu sein, blockiert den Verarbeitungsprozess seiner negativen Erfahrungen. Werden die negativen Gefühle langfristig unterdrückt, kann dies sogar unsere Gesundheit gefährden. Laut Experten führt toxische Positivität in Extremfällen zu Depressionen oder psychosomatischen Erkrankungen wie Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen oder Herzbeschwerden.