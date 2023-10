Aufruf: Welche ist deine grösste Lüge?

«Ja, hat gut geschmeckt» oder «Ich finde, das sieht echt gut aus» – kleine Lügen, die man im Alltag sagt. Vielleicht, um den anderen nicht zu verletzen, vielleicht aber auch, um nicht doof da zu stehen. So oder so, es bleiben Lügen, wenn auch nur «white lies», also sogenannte Notlügen.

Angeblich soll jeder Mensch 200 Mal am Tag lügen – eine Zahl, die man oft liest, die aber nicht belegt ist. Anders sieht es mit einer Metaanalyse des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und des Technion - Israel Institute of Technology aus: Dort wurden 565 Studien zur Psychologie der Unehrlichkeit zusammengefasst. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass die Tendenz zu Unehrlichkeit von Alter und Geschlecht abhängt. So tendieren jüngere Menschen (47%) eher zum Lügen als ältere (36%) und Männer (42%) eher als Frauen (38%).