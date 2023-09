Verlieben: Wie hast du gemerkt, dass du dich verliebt hast?

Erinnerst du dich an den Moment, an dem du wusstest, dass du dich in deinen Partner oder deine Partnerin verliebt hast?

Vielleicht war es ein ganz bestimmter Moment, in dem du dein Date angeschaut hast und bemerkt hast: Etwas ist anders. Vielleicht war es sein oder ihr Lachen, etwas, das deine neue Lieblingsperson für dich getan hat oder ein gemeinsames Erlebnis, das euch einander näher gebracht hat. Oder vielleicht hat sich nach und nach ein wohliges, warmes Gefühl in dir eingestellt, wenn du an eine bestimmte Person gedacht hast oder mit ihr zusammen warst. Oder hast du dich allenfalls in jemanden verknallt, der oder die nicht zu haben war?