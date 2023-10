Aufruf: Wie schwierig ist die Kindesübergabe für getrennte Eltern und Kinder?

Im Jahr 2022 wurden in der Schweiz rund 16’200 Ehen geschieden. Dahinter verbergen sich genauso viele Schicksale. Bei manchen Trennungen läuft alles friedlich ab, bei anderen sieht es nicht so rosig aus. Es gibt Eheleute, die sich während und nach der Scheidung überhaupt nicht verstehen. Manchmal geht es so weit, dass sie kein Wort mehr miteinander wechseln können, ohne dass es zu Streit kommt und eskaliert – eine Situation, unter der auch die Kinder leiden.

Kannst du mit deinem oder deiner Ex auch überhaupt nicht mehr reden? Geht es so weit, dass sogar die Kindesübergabe schwierig ist? Oder bist du vielleicht sogar ein Scheidungskind? Ist es immer ein Balanceakt zwischen dir und deinen Eltern? Selbst wenn du älter bist, es aber in der Vergangenheit mal so war: Wir wollen deine Geschichte hören. Melde dich bei uns, indem du das Formular unten ausfüllst .