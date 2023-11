Aufruf: Wie viel Freizeit bleibt dir unter der Woche?

Wie viel Zeit bleibt dir unter der Woche neben der Arbeit und anderen Verpflichtungen? Was machst du in deiner Freizeit? Und hättest du gern mehr?

Aufstehen, frühstücken, zur Arbeit fahren. Nach der Arbeit wieder nach Hause, kochen, essen – und irgendwann muss auch noch die Wäsche gewaschen oder die Wohnung geputzt werden. Oft bleibt neben all den täglichen Pflichten kaum mehr Zeit, in der man tun und lassen kann, was man will, besonders unter der Woche.