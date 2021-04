Nach den Oster-Krawallen in St. Gallen gibt es Gewaltaufrufe für das kommende Wochenende in der Region Zürich.

Petarden, Tränengas und Gummischrot – die Oster-Krawalle in St. Gallen sorgten am Wochenende für wüste Szenen. Am Sonntagabend blieb es ruhig, nachdem die Polizei rund 500 Wegweisungen ausgesprochen hatte. Nun kursieren auf Social Media Aufrufe zu Gewalt in der Region Zürich. Ein Snapchat-Post wird in der Community rege geteilt.