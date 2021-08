«Eb gimpft oder ungimpft» - Aufruf zu Pseudo-Fasnacht verärgert echte Trommler und Pfeifer 

In den Sozialen Medien verbreitet sich eine Aufforderung, am Sonntag in der Basler Innenstadt fasnächtlich durch die Gassen zu ziehen. Die Polizei weiss nicht, wer hinter der Aktion steckt. Fasnächtler distanzieren sich von dem Appell.

1 / 6 Dieser Aufruf zum fasnächtlichen Beisammensein kursiert auf verschiedenen Kanälen. Facebook Die Polizei Basel-Stadt ist informiert. Eine Bewilligung wurde von den Veranstaltern nicht eingeholt. Trommeln und Piccolo spielen ist am Sonntag ohnehin verboten und kann gebüsst werden. Kapo BS Via Whatsapp-Nachrichten werden letzte Vorkehrungen getroffen. Screenshot Whatsapp

Darum gehts Ein Aufruf zum fasnächtlichen «gässle» am 29. August in Basel macht derzeit die Runde.

Wer hinter der Aktion steckt, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich.

Die Polizei habe keinen direkten Kontakt zu den Organisatoren.

Eine Bewilligung wurde nicht eingeholt. Trommeln und Piccolo spielen sind am Sonntag ohnehin verboten.

Die Aktion wird von aktiven Fasnächtlern scharf kritisiert.

«Wir holen uns die Stadt und ein Stück Leben zurück», appellieren die Verfasser eines Aufrufs, der seit dem 15. August die Runde macht. Treffpunkt ist der Basler Marktplatz am Sonntag, 29. August. Zum Auftakt soll das Rathaus begrüsst werden: Was darunter zu verstehen ist, bleibt unklar. Anschliessend starte das «gässle». Beim «gässle» handelt es sich um ein fasnächtliches Brauchtum, bei dem Baslerinnen und Basler, meist im Kostüm, mit Larven, Trommeln und Piccolos durch die Gassen schlendern. Ein klarer Absender ist auf dem Aufruf, der derzeit auf Telegram und Facebook geteilt wird, nicht ersichtlich.

Die Formulierungen, die zum «gässle» aufrufen, sowie eine Whatsapp-Nachricht, die im Rahmen des Appells verschickt wird, lassen vermuten, dass Massnahmen-Kritiker ihre Finger im Spiel haben. Direkt thematisiert werden die Corona-Massnahmen nicht. Aber die Verfasser schreiben: «Wir wollen zeigen, dass das, was die Regierungen mit uns machen, nicht mehr kritiklos hingenommen wird.» Kommen sollen alle «ob geimpft oder nicht. Wir lassen uns nicht auseinander dividieren (sic)», so die kämpferische Einladung.

Dresscode: Schweizerkreuz-Shirt

In der Whatsapp-Nachricht wird ein Dresscode festgelegt: Teilnehmende sollen entweder im Fasnachtskostüm, einem weissen Schutzanzug oder mit einem Schweizerkreuz sowie einem «Stiller Protest»- gelabelten Oberteil erscheinen. Bei Letzterem handelt es sich um den Namen eines Vereins von Corona-Skeptikern. Vorsichtsmassnahmen werden ebenfalls abgesprochen, sollten über hundert Leute zusammenkommen, soll sich die Menschenmenge aufteilen.

Was die Verfasser wohl nicht wissen. Sobald getrommelt und Piccolo gespielt wird, was nun mal zum «gässle» gehört, bewegen sie sich auf ganz dünnem Eis. Obwohl das Trommelverbot aus dem Jahr 1852 im Jahr 2011 überarbeitet und für nichtig erklärt wurde, sind die Trommler nicht narrenfrei. Am Sonntag ist Trommeln ohne Bewilligung ausdrücklich verboten. «Übermässige Lärmemissionen werden durch das Übertretungsstrafgesetz geregelt und durch die Kantonspolizei geahndet», so die Gesetzgebung.

Polizei sucht Kontaktperson

Die Polizei weiss von dem geplanten Event. Was sie nicht weiss, ist, wer genau dahintersteckt. Eine Bewilligung wurde im Vorfeld nicht eingeholt. «Eine Kontaktaufnahme und die Nennung einer Ansprechperson ist im Interesse aller, nämlich, um die geordnete Durchführung unter Berücksichtigung aller Ansprüche zu ermöglichen», schreibt Mediensprecher Toprak Yerguz auf Anfrage von 20 Minuten.

Das Basler Fasnachts-Comité will den Aufruf nicht kommentieren. «Wir haben mit der Aktion nichts zu tun», so Comité-Sprecher Daniel Hanimann. In fasnächtlichen Kreisen distanziert man sich vehement vom geplanten «gässle». 20 Minuten hat sich unter den Basler Fasnächtlern und Cliquen umgehört. Sie werden ungern namentlich zitiert, positionieren sich aber wie folgt: Mit der richtigen Fasnacht oder einem vergleichbaren Event habe der Aufruf nichts am Hut. Ein Fasnächtler sagt: «Die Basler Fasnacht ist zwar politisch, von einer plumpen Manifestation distanzieren wir uns aber.»

«Blödsinnige Aktion»

Urs Lüscher, Obmann der Alten Garde der Märtplatz-Clique bezeichnet den Appell als «blödsinnig». Und fügt an: «Ich bin derzeit klar der Meinung, dass eine Fasnacht 2022 kaum in gewohntem Rahmen stattfinden wird.» Auch der Komiker Almi, der erst Feuer und Flamme war für das angekündigte «gässle», rudert auf Nachfrage von 20 Minuten zurück. «Wenn es ums Trommeln und Pfeifen geht, bin ich sofort dabei. Was ich nicht will, ist eine versteckte Demo auf dem Buckel der Fasnacht.»