Vereins-Chalet - Nach Amoklauf-Fantasien gegen Berset – SC Buochs schmeisst seinen Wirt raus

An Berset gerichtet sagt er: «Komm ja nicht in die Innerschweiz. Du weisst nie, wenn im Tram jemand eine Rakete dabei hat. »

Der Wirt M. L.* droht dem Gesundheitsminister in einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, und wünscht ihm dem Tod (siehe oben). «Ich widersetze mich und kontrolliere keinen einzigen Gast», kündigt der Mann an. Es könne nicht sein, dass er Leute kontrollieren müsse, während für Politiker dasselbe nicht gelte. Der Mann nennt die Regierung «Volksverräter», die «vor ein Kriegsgericht gehören».