Rüstungsindustrie: Aufruf zum Vertragsbruch? Ruag-CEO Brigitte Beck tritt per sofort zurück

In einem Interview übte sie zudem offen Kritik an Bundesbern, ruderte später aber zurück.

Keine strafrechtlichen Vergehen von Beck

Anfang Mai nahm Brigitte Beck an einer Podiumsdiskussion zur Schweizer Neutralität teil, an der auch die Wiederausfuhr von Schweizer Rüstungsgütern im Besitz anderer Länder diskutiert wurde. Dabei wandte sie sich scheinbar an EU-Länder wie Deutschland oder Spanien und sagte: «Liefert doch dieses Zeug [Schweizer Waffensysteme] in die Ukraine. Was würden wir tun? Nichts.» Manche warfen der damaligen Ruag-CEO anschliessend einen Aufruf zum Vertragsbruch vor.