Neuhausen SH: «Aufs Duschen müssen wir jetzt halt verzichten»

Am Donnerstagabend kam es auf dem Zirkusgelände im Langriet-Quartier in Neuhausen am Rheinfall zu einem Brand. Von einem Wohnwagen griff das Feuer auf weitere Wohnwagen und das Zirkuszelt über. «Es ist traurig», sagt die Inhaberin Marion Gasser zu 20 Minuten . «Da war alles drin, was wir über 22 Jahre angeschafft haben.»