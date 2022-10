Bis 24 Grad: Aufs Wochenende hin wirds nochmal richtig warm

Am Donnerstag und Freitag wird es zudem Saharastaub in der Luft haben. So stark sichtbar wie auf diesen Bildern…

Ende Woche wird es in der Schweiz nochmals sonnig und warm . Am Freitag ist in Basel mit bis zu 24 Grad zu rechnen, bei bewölktem Himmel. In den Alpen steigen die Temperaturen bis 20 Grad, wie die Wetterprognosen von Meteonews Schweiz vorhersagen.

Am Samstag soll lokal die 24 Grad Marke nicht mehr erreicht werden, aber schweizweit gesehen steigen die Temperaturen trotzdem nochmals an. So gibt es im Alpenraum um Chur bis zu 23 Grad. Ausserdem kommt am Samstag die ganze Schweiz in den Genuss einiger Sonnenstrahlen. Auf der Alpensüdseite soll es etwas kälter bleiben, im Tessin wird es am Wochenende 21 Grad. Wer also das schöne Wetter geniessen will, tut gut daran, auch eine Sonnenbrille und Sonnencreme einzupacken.