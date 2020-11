An Badenfahrt 2017 : Aufseher erwischt Pädokriminellen an Globi-Stand – Verwahrung

Das Bezirksgericht Horgen verwahrt einen 63-jährigen Pädokriminellen. Er war im offenen Vollzug und besuchte einen Globi-Stand an der Badenfahrt 2017.

Sein Ausflug an den Globi-Stand an der Badenfahrt 2017 war zuviel: Das Bezirksgericht Horgen hat einen 63-jährigen Pädokriminellen zu einer ordentlichen Verwahrung verurteilt. Es bestehe ein hohes Risiko, dass er weiter Mädchen missbrauche.

Im Jahr 1999 wurde der Zürcher zum ersten Mal verwahrt, weil er dutzende Mädchen im Vorschulalter missbraucht hatte. Er lockte sie jeweils in Hauseingänge und verging sich an ihnen. Um seine Opfer zu finden, ging er auf regelrechte «Suchfahrten» durch die Quartiere.

Wechsel in offenen Vollzug

Diese Verwahrung wurde vom Bezirksgericht Horgen jedoch im Jahr 2008 aufgehoben und in eine stationäre therapeutische Massnahme umgewandelt, also in eine «kleine Verwahrung». Alle fünf Jahre wird dabei überprüft, ob die Massnahme fortgesetzt werden muss.