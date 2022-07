Strafanstalt Pöschwies: Aufseher wegen Drogenschmuggel in Zürcher Gefängnis verhaftet

In Videos posieren Gefängnisinsassen mit Drogen und zeigen, wie sie am Handy hantieren. Diese sollen sie von mindestens einem Aufseher erhalten haben.

Im Zusammenhang mit Drogenschmuggel wurden am Montagvormittag in der Strafanstalt Pöschwies ein Mitarbeiter und mehrere weitere Personen verhaftet. Wie das Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung (Juwe) mitteilte, hat die Justizvollzugsanstalt nach Hinweisen auf Schmuggel von unerlaubten Waren bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen unbekannt erstattet. Gestützt auf diese Strafanzeige habe die Kantonspolizei Zürich heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland in der JVA Pöschwies Durchsuchungen durchgeführt und mehrere Personen verhaftet.