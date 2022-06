Diebstahl-Studie: «Aufstand gegen Kapitalismus» – junge Ladendiebe schwärmen für die Grünen

In gewissen Gruppen sei das Klauen «eine Art Initiationsritual», erklärt der Jugendpsychologe Allan Guggenbühl. (Symbolbild)

Junge Ladendiebe sind im Schnitt am häufigsten Sympathisanten der Grünen. Das zeigt eine neue Auswertung von Delinquenzforscher Dirk Baier von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Im Rahmen der Nationalfonds-Studie wurden 8000 Jugendliche – mehrheitlich im Alter von 17 bis 18 Jahren – aus allen Landesteilen befragt.

Mitte-Sympathisanten halten sich am ehesten ans Gesetz

Dabei stellte sich heraus: 19 Prozent aller jugendlichen Grünen-Sympathisanten haben schonmal im Laden etwas mitgehen lassen, wie der Tamedia-Zeitungen (Bezahlartikel) berichtet. Auf dem zweiten Platz landen mit gut 15 Prozent GLP-Anhänger, an dritter Stelle folgt mit 14 Prozent die SP. Dann folgen die FDP-Sympathisanten mit zwölf Prozent und die SVP-Sympathisanten mit elf Prozent. Am bravsten sind die jungen Anhängerinnen und Anhänger der Mitte-Partei. Nur zehn Prozent von ihnen geben an, schonmal im Laden geklaut haben.