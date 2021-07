Nach über 800 Tagen war es am Sonntagnachmittag wieder so weit. Der Rekordmeister GC spielte gegen den ehemaligen Liga-Dominator, den FC Basel. Angst war beim Aufsteiger aus Zürich nicht auszumachen. Die Hoppers, die gleich mit sechs Neuzugängen ihr erstes Pflichtspiel der Saison bestritten, agierten von Beginn an mutig nach vorne. Der FCB, der mit drei Neuzugängen spielte, liess die Hoppers agieren. Am Ende gewannen jedoch die Basler nach einem Mega-Patzer und einem Eigentor.