Super-League-Wahnsinn 2021 : Aufsteiger Vaduz ist Dritter ­­– FCB auf dem Barrage-Platz

Nur eine Mannschaft hat im Jahr 2021 weniger Punkte geholt als der FC Basel. Vaduz und Luzern sind dagegen die Überraschungsteams des Jahres.

Meister YB ist auch in diesem Jahr das Mass aller Dinge.

Beim Blick auf die Jahrestabelle 2021 dürfte es den ohnehin schon so leidenden FCB-Fans kalt den Rücken runterlaufen. Der FC Basel liegt in dieser Rangliste nämlich auf dem vorletzten Platz. Ganze zehn Punkte konnte der FCB heuer in neun Spielen gewinnen.