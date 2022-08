Knaller auf der Schützenwiese: Aufsteiger Winterthur empfängt Meister FC Zürich zum Keller-Derby

In den USA würde man jetzt vermutlich vom „Super Bowl-Hangover“ sprechen – der so souveräne und selbstbewusste Meister der vergangenen Saison bringt nach der Sommerpause in der neuen Spielzeit bislang kein Bein vor das andere. Von den ersten vier Spielen gingen drei verloren, in der Tabelle ist der FCZ mit nur einem Punkt Schlusslicht, punktgleich mit dem heutigen Gegner Winterthur.

Gegen YB gab es zum Saisonauftakt trotz starker Leistungen eine Riesenklatsche, gegen Luzern reichte es nur zu einem torlosen Unentschieden, das Spiel in St. Gallen vor zwei Wochen ging verloren und auch am vergangenen Sonntag gab es zuhause gegen Sion eine Niederlage. Trotz gutem Start kamen die Zürcher zu nichts Zählbarem. Hinten hingegen agierte der FCZ zu fahrlässig – in der zweiten Halbzeit war die Defensivleistung ein Fiasko. Die Zürcher haben den Weg aus der Negativspirale also noch nicht geschafft. Dieser soll heute gegen den Kantonsrivalen und Aufsteiger Winterthur erfolgen.

Grösste Baustelle bei den Zürchern ist die Defensive. Der FCZ kassierte in den ersten vier Spielen neun Gegentreffer, so viele wie kein anderes Team in der Super League. Doch auch die letzte Saison so hochgelobte Offensive lässt noch auf sich warten. Nach vier Spielen haben die Zürcher noch kein einziges geschossen. Gelingt heute gegen Winterthur der langersehnte Befreiungsschlag?