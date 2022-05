Platzsturm schon während des Spiels: Aufstiegsmärchen in England – Bristol Rovers feiern nach 7:0-Wahnsinn

Was für Szenen: Die Bristol Rovers feiern den Aufstieg in die League One.

Was ist das denn für eine ufassbare Geschichte? Die Bristol Rovers holen am letzten Spieltag der Saison in der viertklassigen League Two in England einen Sieben-Tore-Rückstand gegenüber dem direkten Konkurrenten Northampton Town auf und feiern mit einem dramatischen 7:0-Erfolg den Aufstieg in die League One.