Zu viel Neuschnee : Auftaktrennen der alpinen Ski-WM abgesagt

Das erste Rennen der alpinen Ski-Weltmeisterschaften im italienischen Cortina d’Ampezzo an diesem Montag ist wegen heftigen Schneefalls in der Nacht abgesagt worden.

Wegen des starken Schneefalls über Nacht kann die Alpine Kombination der Frauen nicht stattfinden. Die Absage des Auftakts der Ski-WM hat der Weltverband Fis am Montagmorgen mitgeteilt. Wendy Holdener, die zweimalige Weltmeisterin in dieser Disziplin, hätte im Slalom die Startnummer 1 getragen. Wann das Rennen neu stattfindet, ist derzeit noch nicht bekannt. Einen neuen Termin kommunizierten die Verantwortlichen noch nicht.

Damit beginnt die Ski-WM in Cortina alles andere als wunschgemäss. Bereits am Sonntag kommunizierten die WM-Verantwortlichen eine Programmänderung wegen des Wetters. So wäre in der Kombi die Reihenfolge abgetauscht worden. Um 11 Uhr hätte der Slalom stattgefunden, um 14.30 Uhr der Super-G. Dazu kommt es, wie erwähnt, jetzt nicht.