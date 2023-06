Sanija Ameti droht Busse wegen Uniform-Auftritt

Soll die Neutralität in der Bundesverfassung neu definiert werden? Das verlangt «Pro Schweiz», Christoph Blochers neue Organisation. Der SVP-Doyen machte sich letzte Woche an einem Podium in einer Kaserne in Bern erneut für seine Volksinitiative stark. Mit ihm argumentierte SVP-Nationalrat und Weltwoche-Chef Roger Köppel.