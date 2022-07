Auftritt von Roger Federer im Bond-Stil bringt die Fans zum Ausrasten

Es ist ein Novum. Erstmals ist der erste Turnier-Sonntag in Wimbledon nicht spielfrei, stattdessen finden die ersten Achtelfinals statt. Ebenso gehen in London die Jubiläumsfeierlichkeiten über die Bühne, so wird in Wimbledon 100 Jahre Centre Court gefeiert. Wer da nicht fehlen darf, ist natürlich der Schweizer Tennis-Superstar Roger Federer. Der 40-Jährige hat das Kult-Turnier so oft gewonnen wie kein anderer Tennisspieler: achtmal.