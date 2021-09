Personalsorgen beim Leader - Aufwärm-Vorwürfe vor YB-Topspiel – FCZ-Trainer ärgert sich über U-21-Nati

Nach der Nati-Pause ist vor dem nächsten Super-League-Highlight. Am Samstagabend ist Leader FCZ zu Gast beim amtierenden Meister YB. «Wenn man schaut, was man in Bern an Möglichkeiten zur Verfügung hat, ist das um ein vielfaches mehr als bei uns», sagt FCZ-Trainer André Breitenreiter und schiebt die Favoritenrolle gleich mal zu YB – trotz aktuell acht Punkten Vorsprung in der Tabelle. «Wir müssen uns aber auch nicht klein machen, wir sind ungeschlagener Tabellenführer und haben bisher überzeugend gespielt in der Saison», so der Deutsche weiter.