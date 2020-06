vor 19min

Erhöhtes Risiko wegen Corona

Aufwühlende Bilder sollen Junge vor dem Ertrinken retten

Experten erwarten diesen Sommer eine Häufung von Ertrinkungstoten, weil viele ihre Ferien an Schweizer Gewässern verbringen werden. Besonders junge Menschen sind gefährdet.

von Raphael Casablanca

Darum gehts Experten rechnen diesen Sommer mit besonders vielen Toten in Schweizer Gewässern.

Grund dafür ist, dass viele ihre Ferien in der Schweiz verbringen und viele Freibäder noch nicht umfassend geöffnet sind.

Eine Kampagne soll besonders Junge auf die Gefahren aufmerksam machen.

Zudem gelten in diesem Jahr neue Regeln für Böötler.

Sonnencreme, Flip-Flops, Badetücher. Nach zahlreichen Regentagen fiebern viele Menschen den sonnigen Temperaturen der kommenden Tage entgegen. Experten der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) und der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) beunruhigt dies. Sie warnen, dass es diesen Sommer zu einer Häufung von Toten kommen könnte, die in Schweizer Gewässern ertrinken.

Aufgrund der Corona-Pandemie rechnen die Experten damit, dass viele Menschen ihre Ferien in der Schweiz verbringen werden – und damit viel Zeit an offenen Gewässern wie Seen oder Flüssen. «Viele Freibäder laufen noch nicht auf voller Kapazität, was dazu führen kann, dass es viele Menschen an Gewässer zieht», sagt Philipp Binaghi, Mediensprecher der SLRG, gegenüber 20 Minuten.

Junge Männer gehören zur Risikogruppe

98 Prozent der Ertrinkungstoten starben im vergangenen Jahr in Flüssen, Seen oder anderen Gewässern. Nur ein einziger Todesfall ereignete sich in einem Schwimmbad. «Junge Männer zwischen 15 und 30 Jahren sind besonders gefährdet», so Binaghi. Dies zeige sich in den Statistiken. Eine abschliessende Erklärung für diese Risikogruppe gebe es nicht – jedoch Vermutungen, die mit Verhaltenspsychologen entstanden: «Es wird angenommen, dass Männer im Wasser risikobereiter sind und eher die Grenzen ausloten als Frauen», sagt Binaghi.

Um die Altersgruppe besser zu schützen hat die SLRG in Zusammenarbeit mit der Visana gestern die Kampagne «Save your friends» lanciert. Die Botschaft sei klar, so Binaghi: «Schütze deine Freunde und versuche sie wenn möglich von dummen Fehlern zu bewahren.» Auf der Webseite der Kampagne kann mit einem Fragenbogen gecheckt werden, ob man für das kommende Böötle oder den Aareschwumm bereit ist.

Um die lauernden Gefahren zu verdeutlichen, setzt die Kampagne auch auf aufwühlende Videos: «Man soll die Freizeit mit seinen Freunden verbringen, aber nicht am nächsten Tag in der Schule neben einem leeren Platz sitzen müssen», sagt Binaghi.

Schwimmwesten sind jetzt Pflicht

Der Bund hat im Januar 2020 neue Regeln für Böötler beschlossen: Neu sind diese verpflichtet ihre Boote gut sichtbar mit Namen und Adresse anzuschreiben. Zudem muss für jede sich auf dem Boot befindende Person ein Rettungsmittel, wie beispielsweise eine Schwimmweste oder ein Rettungsring, mitgeführt werden. Wer sich nicht an die Regelungen hält, muss mit einer Busse von bis zu 90 Franken rechnen.

Für SLRG-Sprecher Binaghi sind diese Gesetzesänderungen durchaus sinnvoll: «Wir haben schon vor diesen neuen Regelungen immer dazu geraten, mit Schwimmwesten auf die Flüsse zu gehen.» Auch das Beschriften der Gummiboote mache Sinn. Die SLRG empfiehlt auch die Handynummer anzubringen: «Wenn ein leeres Gummiboot den Fluss hinunter treibt, kann man davon ausgehen, dass da etwas nicht stimmt. Mit einer Handynummer auf dem Boot kann sich die Polizei erkundigen, ob beim Eigentümer alles in Ordnung ist.»

Alkohol und Wasser vertragen sich nicht

Eine Promillegrenze für Gummiböötler gibt es trotz den verschärften Bestimmungen nicht. Für viele junge Menschen gehört Alkoholkonsum und Böötlen aber nach wie vor fest zusammen. «Wasser und Alkohol vertragen sich nicht und wir raten dringend davon ab», so Binaghi. Zuerst solle man im Wasser Spass haben, danach könne man immer noch miteinander anstossen.



Ausserdem sollten sich Böötler vor einem Ausflug mit dem Gummiboot über die Strecke und die gefährlichen Stellen informieren. Dafür haben etwa mehrere Berner Zeitungen in Zusammenarbeit mit der SLRG für die Strecken Thun – Bern und Bern – Wohlensee eine Gefahrenkarte erstellt. Binaghi: «Danach sollte man sich mit der Wasser- und Lufttemperatur befassen. Auch die Wassermengen sollten beachtet werden.»