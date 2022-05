Kreisgericht Rorschach: Misslungener Eingriff kostet Kosmetikerin 11’000 Franken

Eine deutsche Kosmetikerin hätte am Montagmorgen vor dem Kreisgericht in Rorschach SG erscheinen sollen. Die Frau hatte im Mai 2018 beim Entfernen von Permanent Make-up bei einer Kundin Fehler begangen, die zu einer Entzündung und schliesslich zu permanenten Vernarbungen an ihren Augenbrauen führte.

Da die Beschuldigte zum zweiten Mal nicht vor Gericht erschien, wurde ihr der Prozess ohne ihre Anwesenheit gemacht. «Die Vernarbung verfolgt mich tagtäglich am Morgen», so die Kundin bei der Befragung durch die Einzelrichterin. Man habe mittlerweile mit allen Heilungsversuchen aufgehört. «Es sind keine Behandlungen mehr geplant.»

«Ich war geblendet von ihren Augenbrauen»

Zu Beginn der Leidensgeschichte stand der Entscheid, ihr Permanent Make-up an den Augenbrauen aufhellen zu lassen. Deshalb ging sie zur Kosmetikerin, auf die sie im Internet gestossen war. Zweimal wurde versucht, die Augenbrauen aufzuhellen, aber ohne Erfolg. Die Kosmetikerin schlug vor, ein anderes, stärkeres Mittel zu probieren, um das Make-up zu entfernen. Sie hatte es bereits an sich angewendet. «Ich war geblendet von ihren Augenbrauen», erinnert sich die Privatklägerin.

Das Mittel musste zuerst bestellt werden. Deshalb vereinbarte man erst beim Eintreffen des Mittels einen Termin. Als es so weit war, hatte die Kosmetikerin den Termin vergessen. «Sie war bereits auf dem Nachhauseweg, aber sie kam nochmals zurück, um die Behandlung durchzuführen», so die Frau.

Höllische Schmerzen beim Auftragen

Auch bei der zweiten Anwendung hörten die Schmerzen nicht auf. «Ich habe es über mich ergehen lassen», so die Frau. Wieso habe sie nicht vorher abgebrochen, will die Richterin wissen? «Die Kosmetikerin sagte, dass das normal ist, und ich habe ihr geglaubt», antwortet die Klägerin. In der Folge entzündeten sich die Brauen stark, was zur heutigen Vernarbung führte.