Brauen-Trend Straight Brows: Gerade Augenbrauen wie Kendall Jenner

Dünn, buschig, schmal oder nach oben gebürstet – Augenbrauen mussten in den vergangenen Jahren ganz schön viel mitmachen und sich abwechselnd mit Pinzette und Wachstumsserum anfreunden. Auch der neueste Trend ist da keine Ausnahme: Gerade Brauen, die sich an immer mehr Celebrities und Social-Media-Stars beobachten lassen, sind der letzte Schrei.

Daher kommt der Trend

Miguel Angel Sousa ist Sales Development Manager für Benefit und ein Experte für Augenbrauen. Er weiss, wieso die gerade Form aktuell immer populärer wird: «Der Trend zu geraden Brauen hat seine Wurzeln in Asien. Er sorgt für einen frischen, jungen Look und ist dort deshalb sehr nachgefragt. Jetzt schwappt die Form immer mehr zu uns herüber.»

Ein Look für alle

Selbst wenn du jetzt schockverliebt in den Look sein solltest: Warte noch, bevor du deine Pinzette zückst. Denn ob deine Brauen eher schmal oder breit daherkommen, spielt keine Rolle. Dünne Augenbrauen à la Bella Hadid funktionieren genauso …

Bürsten statt zupfen

Für das richtige Styling empfiehlt der Experte eine Kombination aus laminierten, geraden Brauen. «Wer dafür nicht extra zu einer Behandlung will, kann auch mit farblosem Brauengel und einem schmalen Brauenstift nachhelfen. Wer die Enden nach oben bürstet, kann schon viel herausholen. Der Look sollte gestylt, aber nicht unnatürlich dunkel wirken.» Mit einem Highlight unter dem Ende der Braue könne man die Form zusätzlich betonen. «Das öffnet den Blick schön und sorgt für Definition.»

Den Profi ranlassen

Lässt sich der Bogen am Ende auch mit Gel nicht so nach oben bürsten, dass die Form gerade wird, sollte ein Profi ran. «Ich rate jedem dazu, einen Brow-Stylisten aufzusuchen, der die Brauenform der Gesichtsform anpasst. Wie gerade ein Bogen werden sollte, um noch natürlich zu wirken, hängt mit den individuellen Proportionen zusammen. Ein Experte weiss, wie viel Haar er am Ende der Brauen wegnehmen kann», so Angel Sousa.

Die richtigen Produkte für Wow-Brauen:

Wer gerade Brauen erst mal unverbindlich daheim testen will, ohne Gefahr zu laufen, langfristig an Volumen zu verlieren, kann mit einem Concealer helfen, den Bogen am Ende weniger sichtbar zu machen. Oder – etwas drastischer – den letzten Teil abrasieren, statt ihn zu zupfen (so wachsen die Haare einfach nach und man hat mehr Freiheit beim Design). «Ein präziser Brauenstift, der feine Linien ziehen kann, ist dann unbedingt notwendig, damit man am Ende nicht maskiert aussieht.»