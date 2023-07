Züri-Fäscht-Augenzeuge: «Beim Bellevue kam es beinahe zu einer Massenpanik» 

Am Samstag kam es am Züri-Fäscht zu einem Massengedränge. Roberto (42), der mittendrin war, berichtet von panikartigen Szenen.

Darum gehts Am Samstag versammelten sich zahlreiche Züri-Fäscht-Besucherinnen und -Besucher im Seebecken, um das Feuerwerk zu sehen.

Die Organisatoren und Polizei mussten das innere Seebecken kurzerhand sperren.

Der Zürcher Roberto war mit seiner Freundin am Züri-Fäscht und berichtet von panikartigen Szenen.

Laut dem Züri-Fäscht-OK kam es «vereinzelt und kleinräumig» zu sehr hohen Menschendichten.

«Wir hatten Glück, einer Massenpanik entgangen zu sein», sagt Roberto (42) aus Küsnacht ZH. In einer Nachricht und im Gespräch zeichnen er und seine Freundin die Züri-Fäscht-Erlebnisse vom Samstag detailliert nach. «Als ich nach dem Feuerwerk um 23 Uhr die Quaibrücke schrittweise in Richtung Bellevue verliess, bemerkte ich die Unruhe», so Roberto. Er habe bereits einmal eine Massenpanik erlebt, das gleiche Gefühl habe sich ihm auch jetzt eingestellt.

So sei der Fluchtweg am Bellevue zwischen Utoquai und dem See – die Treppe, die zur Seepromenade führt – versperrt gewesen: Zahlreiche Personen seien von der Masse an die hüfthohen Absperrgitter gedrückt worden, so Roberto. «Eine ältere Frau schnappte nach Luft, einige Leute weinten vor Schmerzen und Panik.» Trotzdem sei der Fluchtweg nicht geöffnet worden. «Eine schwangere Frau sei dann von den Securitys durchgelassen worden, ihr Mann aber zunächst nicht.»

Gitter mit Kabelbindern befestigt

Erst als eine junge Frau von ihrem Freund über die Absperrung gehievt worden sei, habe die Security-Dame versucht, am unteren Ende der Treppe den Fluchtweg zu öffnen. «Doch das Absperrgitter war mit dicken Kabelbindern am Treppengeländer befestigt und keiner der Securitys hatte ein Messer dabei.»

Glücklicherweise habe einer der Sicherheitsmitarbeitenden mit einem Feuerzeug die Kabelbinder aufweichen und das Gitter schliesslich aufreissen können. «Der Fluchtweg war endlich offen, die Menge konnte abströmen», so Roberto. «Ich will mir nicht vorstellen, was passiert wäre, hätten wir das Gitter nicht aufgebracht.» Am Notfallplan übt er harsche Kritik: «Die Securitys waren überfordert und die Kommunikation schlecht.» Zudem sollte bei Notfalldurchsagen wie am Samstag die Musik abgestellt werden. «Wir hörten laut Partymusik, während die Leute schrien und in Ohnmacht fielen.»

Das sagt das Züri-Fäscht-OK

«Wir bedauern sehr, dass es am Samstagabend zu vereinzelten, für Besucher unangenehmen Situationen gekommen ist», sagt Andreas Hugi, Kommunikationschef beim Züri-Fäscht. Aufgrund der sehr vielen Festbesuchenden mussten am Samstag vor und nach den Feuerwerken diverse bereits im Vorfeld geplante Personenlenkungszenarien ausgelöst werden.

«Die Szenarien haben grundsätzlich grosse Wirkung gezeigt, trotzdem kam es vereinzelt und kleinräumig zu sehr hohen Menschendichten», so Hugi. Die Situation werde im Nachgang analysiert. «Die Erkenntnisse daraus fliessen in die Planung der nächsten Veranstaltungen mit ein.»