Savoie, Frankreich – Augenzeugen berichten von Skiunfall – «Er hatte einfach Pech»

Der Unfall ereignete sich in der Region Savoie, unweit der Schweizer Grenze. Ulliel wurde in ein Spital nach Grenoble gebracht.

Der französische Schauspieler Gaspard Ulliel ist nach einem Skiunfall in den französischen Alpen gestorben. Ulliel starb am Mittwoch, nachdem er am Dienstag nach einem Unfall in einem Skigebiet im Département Savoie ins Krankenhaus eingeliefert worden war, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Er war 37 Jahre alt.