Riehen : Augenzeugin von Gangster-Schiesserei: «Es wirkte auf mich wie eine Warnung» 

In Riehen wurde am Donnerstagmorgen ein Mann von Unbekannten mittelschwer verletzt.

Am Donnerstag kurz nach zehn Uhr wurde ein 57-jähriger Mann in Riehen an der Verzweigung Inzlingerstrasse/Hohlweg durch Unbekannte nach einer Schussabgabe mittelschwer verletzt. Dies teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstagmittag mit.