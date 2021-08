Luzern - Augmented Reality soll die Stadtplanung revolutionieren

Per Augmented Reality sieht man schon jetzt, wie die Bahnhofstrasse in Luzern nach der Umgestaltung aussehen wird.

In der Stadt Luzern werden die Bahnhofstrasse und der Theaterplatz neu gestaltet. An der Bahnhofstrasse werden 30 Bäume gepflanzt und neue mobile Sitzgelegenheiten platziert. Gleichzeitig soll beim Bahnhof eine unterirdische Velostation mit 1200 Veloparkplätzen entstehen. Kosten: rund 27 Millionen Franken. Die Hochschule Luzern (HSLU) hat dazu eine Visualisierung mit Augmented Reality (AR) zusammen mit der Stadt Luzern erstellt. Dabei kann man via Tablet erleben, wie die Bahnhofstrasse in Zukunft aussehen soll. Die Technologie kennt man beispielsweise vom Spiel Pokémon Go, das vor Jahren einen Hype in der Schweiz ausgelöst hat.