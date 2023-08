Augsburg: Polizei schiesst während Bundesliga-Spiel auf Fanbus

Der Schuss kam dabei aus dem Auto der Polizei. Wie diese am Abend bestätigte, löste sich ein Schuss bei einer Dienstwaffe.

Die Fans von Mönchengladbach fanden nach dem Bundesliga-Spiel gegen Augsburg ein Einschussloch an ihrem Reisetransporter.

Am ersten Bundesliga-Spieltag lieferten sich Augsburg und Gladbach ein 4:4-Torfestival.

Es war ein vogelwildes Torfestival zum Bundesliga-Auftakt am Samstag zwischen Augsburg und Borussia Mönchengladbach. Ein 4:4 am Ende und drei Schweizer mittendrin. Der neue Gladbach-Trainer Gerry Seoane, Gladbach-Goalie Jonas Omlin der mit vier Gegentoren einen schwierigen Nachmittag hatte und Ruben Vargas, der für Augsburg das 4:3 schoss und anschliessend den Penalty zum 4:4 verursachte.

Vier Polizisten bei Schussabgabe verletzt

Was zunächst nur als schwerwiegende Vorwürfe auf X (ehemals Twitter) kursierte, bestätigte das bayerische Polizeipräsidium Schwaben Nord am späten Samstagabend. Am Rande des Fussballspiels zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach habe ein Polizeibeamter mit einer Dienstwaffe einen ersten Erkenntnissen zufolge unbeabsichtigten Schuss abgegeben. Unbeteiligte wurden bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt.