Gondogold: Vreneli kommt bei Auktion in Zürich unter den Hammer

«Sicher ist, dass das Gondogold-Vreneli von 1897 am seltensten in Auktionen zu sehen ist», so Auktionator Jürg Richter. Zu erkennen ist es an der Prägung in der Mitte.

Ein solches kommt nun am 26. Oktober in Zürich unter den Hammer.

Die Herbstauktion findet vom 23. bis 26. Oktober in Zürich statt. Und dort kommt am letzten Tag der Auktion eine echte Rarität unter den Hammer: ein Vreneli aus Gondo-Gold. «Zwischen 1894 und 1897 hat die Société Suisse Mines d’Or de Gondo in der Schlucht von Gondo VS rund 33 Kilogramm Gold abgebaut», schreibt Auktionator Sincona in einer Mitteilung. Das eingesetzte Kapital, um das Gold abzubauen, betrug damals rund fünf Millionen Franken – doch die 33 Kilogramm Gold entsprachen gerade einmal 113’000 Franken. Der industrielle Abbau wurde in der Folge 1897 eingestellt.