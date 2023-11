Baden: Museum begeht «Tabubruch» – und hat Erfolg

An der diesjährigen 20th Century Art Evening Auction des Auktionshauses Christie’s in New York

wurden in der Nacht auf Freitag drei Gemälde aus dem Bestand der Sammlung des Museums

Langmatt in Baden verkauft. Vorausgegangen war ein mehrjähriger Entwicklungsprozess, um den Betrieb des Museums Langmatt an seiner historischen Stätte langfristig zu sichern.